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Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту В соцсети опубликовали видео с места ДТП на Солотчинском мосту, в котором столкнулись пять автомобилей.

Происшествия В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.

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Политика Треть британцев поддержала Brexit без сделки «Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

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Политика В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17 Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.

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Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.