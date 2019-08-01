Футбол
«Барселона» отчиталась по травме СуаресаЕвро-футбол.ру 04:17
Каталонская "Барселона" опубликовала отчет о травме нападающего команды Луиса Суареса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
В соцсети опубликовали видео с места ДТП на Солотчинском мосту, в котором столкнулись пять автомобилей.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото детей, голосующих за мир
Сама Пугачева написала, что на фото малыши голосуют за мир.
Обновлено в 07:40
Политика
Треть британцев поддержала Brexit без сделки
«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
Обновлено в 08:12
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 11:36
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Ким Чен Ын лично контролировал испытания нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием «нового оружия» в пятницу.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Бэйл включен в стартовый состав «Реала» на матч с «Сельтой»
Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты».
Обновлено в 10:30
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала видео, посвященное ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
Обновлено в 11:33
Авто
Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено в 11:00
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Политика
Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти
Обновлено в 08:27
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Музыка
Басков показал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 10:21