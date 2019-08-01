Футбол
«Барселона» отчиталась по травме СуаресаЕвро-футбол.ру 04:17
Каталонская "Барселона" опубликовала отчет о травме нападающего команды Луиса Суареса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Авто
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
Обновлено в 08:17
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Космос
Математики ЮУрГУ создали систему уравнений для описания превращений во Вселенной
Обновлено вчера в 10:47
Культура
Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли
Обновлено в 11:00
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Кино
На фестивале подросткового кино «Игра света» в Южно-Сахалинске состоялись первые показы
Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 06:16
Футбол
«Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»
Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде в рамках Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
Обновлено в 11:30
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку.
Обновлено в 12:34
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Происшествия
Пять человек пострадали и один погиб в массовом ДТП на въезде в Рязань
Один человек погиб, еще пять получили различные травмы при столкновении в субботу пяти легковых автомобилей на 68-м километре трассы Спас-Клепики - Рязань, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Рязанской области.
Обновлено в 12:48
Общество
Более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
Власти Китая эвакуировали более 85 тысяч человек, проживающих в северо-восточной провинции Цзилинь.
Обновлено в 06:02
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Хоккей
«Сочи» победил «Спарту» в товарищеском матче
Хоккеисты "Сочи" обыграли пражскую "Спарту" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Чехии.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Урал» проиграл «Крыльям Советов»
Обновлено в 10:37
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Экономика
Фармацевтическую лактозу начнут производить в России
В России впервые начнут производить фармацевтическую лактозу, выпуск продукции объемом до 5 тонн в сутки могут начать уже осенью, сообщил гендиректор Ставропольского молочного комбината Сергей Анисимов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Зеленый чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Зарубежные ученые пришли к выводу, что зеленый чай способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 06:35
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57