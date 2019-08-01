Футбол

«Барселона» отчиталась по травме СуаресаЕвро-футбол.ру 04:17

Каталонская "Барселона" опубликовала отчет о травме нападающего команды Луиса Суареса.
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