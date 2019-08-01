Футбол
«Барселона» отчиталась по травме СуаресаЕвро-футбол.ру 04:17
Каталонская "Барселона" опубликовала отчет о травме нападающего команды Луиса Суареса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Футбол
Сергей Семак: «Голы „Зенита“ по каким-то причинам не засчитывали»
Была плохая реализация, а те эпизоды, которые мы реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны.
Обновлено в 14:31
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у берегов Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено 15 августа в 09:40
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Т-34» для японского проката
На YouTube появился трейлер российского фильма "Т-34", сделанный специально для японского проката.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Церемония закрытия юбилейных, Пятых Армейских международных игр. Прямая трансляция
В парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр. Звезда ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Футбол
Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» разошлись миром
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Шальке-04».
Обновлено в 14:24
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Футбол
«Метц» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут
Российский полузащитник Александр Головин сыграет за монегасков с первых минут.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту
Появилось видео с места массового ДТП на солотчинском мосту.
Обновлено в 11:00
Политика
Офис Зеленского опроверг слухи о принуждении бюджетников участвовать в праздничном марше
Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют участвовать в марше по случаю Дня независимости страны.
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Канаде женщина чудом выжила, упав с высоты около полутора километров
На востоке Канады 30-летняя женщина выжила во время неудачного прыжка с парашютом, сообщает Newsweek.
Обновлено в 07:13
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам
Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления
Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено вчера в 17:58
Баскетбол
Сборная России уступила Литве с разницей в 16 очков
На товарищеском турнире в финском Эспоо сборная России проиграла команде Литвы. Встреча завершилась со счетом 72:88.
Обновлено в 14:05
Здоровье
Почему «голливудская диета» не подходит домохозяйкам
Диета рассчитана на 5 недель По мнению Пастернака, 5 недель будет вполне достаточно для достижения результата и закрепления его, а также сохранения такого стиля питания и в дальнейшем.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Футбол
Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки
В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной.
Обновлено в 14:10