Футбол
«Барселона» опубликовала информацию по травме СуаресаЧемпионат 03:40
«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия
Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Появилось видео посадки самолета Airbus A321 в подмосковном поле
Обновлено 15 августа в 02:33
Происшествия
СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске
Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Авто
83% россиян используют машины не только по назначению
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»
Российский военный эксперт Павел Подвиг указывает, что «Звёздочка» фигурировала в слайде Минобороны России, в котором описывалось российское оружие «Судного дня» — многоцелевая океанская система «Статус-6», передаёт Lenta.ru.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности
Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Челябинской области
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме
В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
Газизов о Круговом: «Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с защитником команды Данилом Круговым.
Обновлено в 05:04
Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Кино
Иван Охлобыстин представил свою автобиографию
Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.
Обновлено вчера в 09:41
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59