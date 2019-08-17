Футбол

«Барселона» опубликовала информацию по травме СуаресаЧемпионат 03:40

«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стал известен диагноз травмированного Суареса

Sport.ru05:30

«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса

Чемпионат03:40

«Барселона» назвала диагноз получившего травму Суареса в матче с «Атлетиком»

Спорт-Экспресс03:30

«Барселона» рассказала о травме Суареса

Матч ТВ04:04

«Барселона» рассказала о травме Суареса

Sportbox.RU04:04

«Барселона» рассказала о состоянии Суареса

Soccer.ru03:47

«Барселона» отчиталась по травме Суареса

Евро-футбол.ру04:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено в 04:57
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Происшествия

Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Появилось видео посадки самолета Airbus A321 в подмосковном поле

Обновлено 15 августа в 02:33
Общество

Митинг КПРФ за честные выборы начался на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено в 05:21
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Авто

83% россиян используют машины не только по назначению

Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие

Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»

Российский военный эксперт Павел Подвиг указывает, что «Звёздочка» фигурировала в слайде Минобороны России, в котором описывалось российское оружие «Судного дня» — многоцелевая океанская система «Статус-6», передаёт Lenta.ru.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности

Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Челябинской области

Обновлено вчера в 17:40
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме

В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы

Обновлено вчера в 18:16
Футбол

Газизов о Круговом: «Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с защитником команды Данилом Круговым.
Обновлено в 05:04
Экономика

Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США

Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

Обновлено в 00:35
Общество

Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС

Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Космос

Обнаружен новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Авто

400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России

На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено вчера в 07:19
Общество

Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Технологии

Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Транспорт

Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк

17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Кино

Иван Охлобыстин представил свою автобиографию

Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.
Обновлено вчера в 09:41
Космос

Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Обновлено вчера в 21:02
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное