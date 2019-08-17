«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.

Происшествия Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.

Происшествия СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Армия и оружие Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня» Российский военный эксперт Павел Подвиг указывает, что «Звёздочка» фигурировала в слайде Минобороны России, в котором описывалось российское оружие «Судного дня» — многоцелевая океанская система «Статус-6», передаёт Lenta.ru.

Шоу-бизнес Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.

Происшествия В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.

Экономика Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.

Общество Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.

Космос Обнаружен новый вид космических катастроф Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Авто 400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.

Общество Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.

Технологии Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).

Транспорт Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк 17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.

Кино Иван Охлобыстин представил свою автобиографию Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.

Общество Жара до 30 градусов ожидается в Москве Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.