Футбол
«Барселона» опубликовала детали сделки по трансферу Малкома в «Зенит»ProstoProSport вчера в 10:02
Сегодня, 2 августа, бразильский нападающий Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» и подписал пятилетнее соглашение. Как сообщает пресс-служба каталонцев, за его уход чемпион Испании получил 40 млн евро. Еще пять млн евро сине-гранатовые заработают в качестве бонусов.
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