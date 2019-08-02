Сегодня, 2 августа, бразильский нападающий Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» и подписал пятилетнее соглашение. Как сообщает пресс-служба каталонцев, за его уход чемпион Испании получил 40 млн евро. Еще пять млн евро сине-гранатовые заработают в качестве бонусов.

«Барселона» опубликовала детали сделки по трансферу Малкома в «Зенит»

Происшествия В Москве задержана Любовь Соболь Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.

Политика На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных.

Политика Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Шоу-бизнес Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Теннис Российский теннисный арбитр дисквалифицирован за сокрытие коррупции Теннисный арбитр из России Светлана Теряева была дисквалифицирована по итогам заседания антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Происшествия В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.

Происшествия В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).

Происшествия Под полом московского ресторана нашли труп Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.

Гаджеты Apple запретила использовать свою карту для покупки криптовалюты Компания Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок.

Общество Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян требования для получения шенгенской визы.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.