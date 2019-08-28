Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» опровергла информацию о том, что Месси пропустит еще месяц
Медицинская служба «Барселоны» сделала заявление по поводу состояния здоровья нападающего Лионеля Месси. Врачи опровергли информацию, что аргентинец проведет в лазарете еще месяц, информирует Sport.es.
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Кино
Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
Киноафиша России 09:15
Транспорт
Утверждены тарифы на проезд на Московских центральных диаметрах
Стало известно о появлении нового тарифа на проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) с пересадкой в метро, который позволит жителям Подмосковья значительно экономить на транспорте.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Как сообщает РИА Новости, в момент стыковки МКС пролетала над Китаем.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 01:51
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Кино
Сериалы с Пореченковым и Деревянко вошли в конкурс фестиваля «Пилот»
Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет в Иваново с 20 по 22 сентября.
ТАСС 05:35
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Футбол
Агент предложил «Роме» купить Коноплянку
Известный агент предложил «Роме» купить полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянку, информирует AS Roma Live.
Евро-футбол.ру 07:25
Транспорт
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Баскетбол
Россия победила Испанию в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2019
Спорт-Экспресс 09:41
Авто
Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Авто
Названы топ-10 марок по объему импорта легковых автомобилей в России
В первом полугодии этого года на долю марки Toyota пришлось 19% от всего объема легковых авто (как новых, так и подержанных), которые были импортированы юридическими лицами в РФ.
Тарантас Ньюс 08:57
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Происшествия
Четыре человека отравились грибами в Ростовской области
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 09:19