Футбол
Матч ТВВ «Барселоне» опровергли информацию о рецидиве травмы у Месси
Медицинская служба «Барселоны» опровергла информацию о том, что нападающий Лионель Месси пропустит еще месяц из-за рецидива травмы. Об этом сообщает журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес.
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Политика
В ОБСЕ оценили решение суда в Киеве освободить Вышинского
RT на русском 07:22
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Футбол
«Олимпиакос» в 19-й раз вышел в групповой этап ЛЧ. Этой второй результат среди команд не из топ-5 лиг
«Олимпиакос» победил «Краснодар» (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и в 19-й раз пробился в групповой этап турнира.
Sports.ru вчера в 18:09
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Политика
В ФСБ рассказали об увеличении потока украинских туристов в Крым
В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
REGNUM 07:08
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе
Пятый канал вчера в 11:22
Транспорт
Утверждены тарифы для проезда на МЦД
Утверждены тарифы для проезда на МЦД. Разовая поездка будет стоить столько же, сколько и на других видах общественного транспорта Москвы.
Вести Подмосковья 01:28
Происшествия
Незаконная предпринимательская деятельность принесла Абызову 32 млрд
Незаконная предпринимательская деятельность принесла экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову 32 млрд рублей.
РЕН ТВ 06:04
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Ирина Шейк на своей странице в Instagram обнародовала снимки с новой фотосессии, на которых она позирует с полуобнаженной грудью.
OAnews 08:36
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском представили вертолет «Ансат», дизайн и оформление салона которого выполнили в стиле отечественных автомобилей представительского класса Aurus.
110km.ru вчера в 10:12
Политика
В Кремле не выдвигают условия для саммита «нормандской четверки»
В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки", все четыре лидера за проведение такой встречи, но сперва должны пообщаться их помощники и подготовить фундамент к саммиту.
Российская газета 07:25
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Авто
Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24
Наука
Физики успешно провели эксперимент по квантовой телепортации
Computerworld Россия 04:07
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Политика
Сенатор США получил отказ в получении российской визы
На сайте конгрессмена указано, что российская сторона отказала американцу Джонсону в выдаче российского визы.
NewInform 26 августа в 21:32
Футбол
Агент Фернандеша прокомментировал интерес со стороны «Краснодара»
Паулу Барбоза, агент бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, не стал отрицать интерес к игроку со стороны «Краснодара».
ProstoProSport 07:36