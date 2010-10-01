Медицинская служба «Барселоны» опровергла информацию о том, что нападающий Лионель Месси пропустит еще месяц из-за рецидива травмы. Об этом сообщает журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес.

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В «Барселоне» опровергли информацию о рецидиве травмы у Месси

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