Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» опровергла информацию о том, что Месси пропустит еще месяц
Медицинская служба «Барселоны» сделала заявление по поводу состояния здоровья нападающего Лионеля Месси. Врачи опровергли информацию, что аргентинец проведет в лазарете еще месяц, информирует Sport.es.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:33, Вашингтон
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru 13:00
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Интернет
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Происшествия
Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.
Lenta.ru 08:08
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Общество
В Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей
Ученые обнаружили останки детей в возрасте от 4 до 14 лет, которых в доколумбову эпоху принесли в жертву богам.
Интерфакс 07:10
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Армия и оружие
Лавров: Россия продолжит оснащать армию Афганистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана.
Pravda.Ru 07:00
Музыка
Наставники «Голоса» поделились впечатлениями о новых участниках
Российская газета 14:15
Политика
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства после того, как популистская партия «Движение пяти звезд» (M5S) и левоцентристская Демократическая партия (PD) пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.
Известия вчера в 17:24
Авто
«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco
Российская газета 12:06
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Кино
Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах
Как известно, звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет одного из супергероев в новом фильме Marvel «Вечные».
Телепрограмма 10:49
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Наука
Орангутаны научились играть на казу
Британские биологи научили нескольких орангутанов играть на казу — музыкальном инструменте, звук через который производится за счет пения внутрь наконечника-трубочки.
N+1 08:35
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортный вариант МиГ-35
Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко отметил, что экспортная версия истребителя поколения 4++ оборудована радаром, имеющим активную фазированную решетку.
ГЛАС.RU 06:00
Политика
В Киеве митингуют против Арсена Авакова
REGNUM 15:16
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Авто
Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв 11:28