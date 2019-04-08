«Барселона» огласила заявку на первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «МЮ»Спорт-Экспресс 08:11

"Барселона" в своем Твиттере опубликовала список из 22 футболистов, которые отправятся на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Англии на стаионе "Олд Траффорд", начало – в 22.00 (мск).

«Барселона» огласила заявку на первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «МЮ»

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