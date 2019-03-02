Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом»Матч ТВ вчера в 19:22
|50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
|58′
|65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
|68′
|69′
Рафаэль Варан
Каземиро
|72′
|73′
Луис Суарес
|75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
|75′
|78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
|81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
|81′
|86′
Серджи Бускетс
Артур
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
15
Вальверде
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
20
Асенсио
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
8
Артур
4
Ракитич
10
Месси
22
Видаль
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
«Барселона» включила 19 футболистов в заявку на предстоящий матч против «Реала» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
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