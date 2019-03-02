Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом»Матч ТВ вчера в 19:22

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 27 февраля
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
«Барселона» включила 19 футболистов в заявку на предстоящий матч против «Реала» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
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