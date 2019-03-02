Футбол

Стала известна заявка «Барселоны» на матч с «Реалом»Газета.Ru вчера в 21:50

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 27 февраля
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
"Барселона" объявила на официальном сайте имена 19 футболистов, вошедших в заявку на предстоящий матч 26-го тура испанского чемпионата против мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
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