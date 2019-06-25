Футбол

«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июляЕвро-футбол.ру 08:15

"Барселона" оформит трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна после 1 июля, информирует The Telegraph.
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«Барселона» может завершить трансфер Гризманна 1 июля

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На следующей неделе «Барселона» сделает новое предложение по Гризманну

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«Барселона» подпишет Гризманна на следующей неделе

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Советский спорт09:51

СМИ: «Барселона» заплатит «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна

Спорт-Экспресс08:20

«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля

Чемпионат08:04

«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июля

Евро-футбол.ру08:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
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Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
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Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых

Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
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Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

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Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
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Форвард «Витесса» пожаловался на тяжелые тренировки у Слуцкого

19-летний нападающий «Витесса» Томас Бюйтинк признался, что в команде не всем по душе тяжелые тренировки, которые проводит главный тренер Леонид Слуцкий.
Обновлено в 16:48
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Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
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Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
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Культура

«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября

Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
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Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
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Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

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Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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