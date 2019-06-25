Футбол
«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июляЕвро-футбол.ру 08:15
"Барселона" оформит трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна после 1 июля, информирует The Telegraph.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей
Обновлено в 12:02
Политика
Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
Обновлено в 16:05
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Футбол
Форвард «Витесса» пожаловался на тяжелые тренировки у Слуцкого
19-летний нападающий «Витесса» Томас Бюйтинк признался, что в команде не всем по душе тяжелые тренировки, которые проводит главный тренер Леонид Слуцкий.
Обновлено в 16:48
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Футбол
Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Политика
В Иллинойсе легализовали марихуану
Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября
Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Факельное горение цистерны с газом сбито на АЗС в Чечне
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами
В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено в 15:55
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Космос
При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация
Обновлено в 03:40