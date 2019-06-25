Футбол

«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июляЕвро-футбол.ру 08:15

"Барселона" оформит трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна после 1 июля, информирует The Telegraph.
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СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» после 1 июля

Советский спорт09:51

«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля

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«Барселона» подпишет Гризманна на следующей неделе

Soccer.ru08:37

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Матч ТВ08:35

СМИ: «Барселона» заплатит «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна

Спорт-Экспресс08:20

На следующей неделе «Барселона» сделает новое предложение по Гризманну

Sport.ru08:43

«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июля

Евро-футбол.ру08:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
Происшествия

В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
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Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ассамблеи о восстановлении прав российской делегации, назвав его позором.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Москве произошел крупный природный пожар

Обновлено в 14:02
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Хоккей

«Колорадо» не делал квалификационные предложения Бойкову и Андригетто

Как сообщает журналист Райан Кларк в своем Твиттере, также без предложений остались голкипер Спенсер Мартин, защитник Мэйсон Гиртсен, а также нападающие Свен Андригетто и Жюльен Нантел.
Обновлено в 14:28
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»

Обновлено в 14:17
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия

Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет

Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.
Обновлено в 09:04
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Технологии

«Калашников» представил новую версию оружия против дронов

Компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» представила новую версию оружия против дронов.
Обновлено в 13:31
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе

Обновлено в 15:12
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Общество

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено в 13:46
Футбол

Камерун обыграл Гвинею-Бисау в матче Кубка Африки

Сборная Камеруна одержала победу над командой Гвинеи-Бисау (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка Африки.
Обновлено в 14:52
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas

Китайская компания Geely рассекретила обновленную версию своего кроссовера Boyue.
Обновлено в 13:55
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Кино

В России покажут расширенную версию фильма «Мстители: Финал»

В российский прокат выйдет новая версия фильма "Мстители: Финал". "Мстители: Финал" выйдут на экраны кинотеатров в формате IMAX.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

Обновлено в 13:36
Спорт

Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр

Обновлено в 12:16
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Футбол

Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»

Российский клуб провел переговоры с 28-летним футболистом, но хавбек отклонил предложение, сообщает Foot sur 7 со ссылкой на France Football.
Обновлено в 13:59
Политика

Конституционный суд Украины признал правоту Савченко

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение уголовного кодекса, по которому была арестована депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева.
Обновлено в 15:17
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
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Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Обновлено в 12:38
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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