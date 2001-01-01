«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июляЕвро-футбол.ру 08:15

Политика Зеленский разочарован приглашением России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию на летнюю сессию.

Политика Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.

Авто BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.

Происшествия Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.

Общество Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках 25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Политика Австрийский суд согласился выдать США Фирташа Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.

Шоу-бизнес Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Общество Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.

Общество Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением 22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Финансы Курс грузинской валюты упал до исторического минимума Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Авто Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos В Индию новый компакт-кросс приедет сразу с тремя двигателями на выбор: 1, 5-литровым 115-сильным "атмосферником", 1, 4-литровым 140-сильным турбомотором T-GDI и 1, 5-литровым дизелем CRDi мощностью 115 л.с.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Шоу-бизнес Жена Прилучного расстроена результатами сына в учебе Шестилетний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного - Тимофей - окончил нулевой класс.

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Общество Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.