Футбол
Гризманн определился с игровым номером в «Барселоне»Чемпионат вчера в 12:45
Новоиспечённый форвард «Барселоны» Антуан Гризманн уже определился с игровым номером, под которым он будет играть за каталонский клуб. После подписания контракта с сине-гранатовыми, которое состоялось несколько минут назад, 28-летнему нападающему была вручена футболка команды с номером 17 на спине.
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Sports.ruвчера в 16:44
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