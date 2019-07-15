Новоиспечённый форвард «Барселоны» Антуан Гризманн уже определился с игровым номером, под которым он будет играть за каталонский клуб. После подписания контракта с сине-гранатовыми, которое состоялось несколько минут назад, 28-летнему нападающему была вручена футболка команды с номером 17 на спине.

Гризманн определился с игровым номером в «Барселоне»

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