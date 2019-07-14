Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн подписал контракт с «Барселоной». О переходе было объявлено в пятницу, 12 июля, а сегодня, 14 июля, состоялась официальная презентация. Гризманн поставил подпись под договором в присутствии президента Хосепа Марии Бартомеу.

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