Футбол
«Барселона» провела презентацию ГризманнаRT на русском 13:09
Французский форвард Антуан Гризманн подписал контракт с «Барселоной» в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. «Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
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Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
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Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено в 13:34
Общество
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 12:30
Политика
США введут санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
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Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Футбол
Семак: недостаточно остро атаковали в первом тайме матча с «Тамбовом»
Футболисты петербургского "Зенита" недостаточно остро атаковали в первом тайме матча Российской премьер-лиги с "Тамбовом", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено в 15:30
Происшествия
На пляже в Одессе сошел оползень
Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Обновлено в 13:58
Здоровье
Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю
Обновлено в 12:45
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Интернасьональ» отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Дурадо
ЦСКА предпринял попытку подписать полузащитника «Интернасьоналя» Родриго Дурадо, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол
Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций
В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Тунис 1:0.
Обновлено в 14:33
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49