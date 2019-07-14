Футбол

«Барселона» провела презентацию ГризманнаRT на русском 13:09

Французский форвард Антуан Гризманн подписал контракт с «Барселоной» в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. «Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гризманн получил в «Барселоне» 17-й номер

Sport24.ru14:05

Гризманн посетил фирменный магазин «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 18:35

«Барселона» представила Гризманна

Чемпионат13:00

«Барселона» представила Гризманна на «Камп Ноу»

Sports.ru13:27

Гризманн получил 17-й номер

Евро-футбол.ру13:04

Гризманн назвал свой переход в «Барселону» большим вызовом

Спорт-Экспресс13:50

Гризманн – о трансфере в «Барселону»: «Хочу носить эту футболку. Если нужно просить прощения, попрошу его на поле»

Бомбардир.ру14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:58, Вашингтон
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Общество

Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 11 июля в 18:00
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено в 13:34
Общество

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 12:30
Политика

США введут санкции против Турции из-за покупки С-400

Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Футбол

Семак: недостаточно остро атаковали в первом тайме матча с «Тамбовом»

Футболисты петербургского "Зенита" недостаточно остро атаковали в первом тайме матча Российской премьер-лиги с "Тамбовом", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Происшествия

На пляже в Одессе сошел оползень

Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Обновлено в 13:58
Здоровье

Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю

Обновлено в 12:45
Автоспорт

Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Футбол

«Интернасьональ» отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Дурадо

ЦСКА предпринял попытку подписать полузащитника «Интернасьоналя» Родриго Дурадо, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Здоровье

Врачи обнаружили помогающие убрать жир на животе растительные масла

Обновлено в 04:17
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

Обновлено в 11:11
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол

Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Тунис 1:0.
Обновлено в 14:33
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили

Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное