Футбол

«Барселона» в гостях обыграла «Хетафе»
Спорт-Экспресс
вчера в 16:35

"Барселона" в матче 18-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла "Хетафе" со счетом 2:1. Голы у каталонцев забили Лионель Месси и Луис Суарес. У хозяев поля отличился Хайме Мата. "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице.
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