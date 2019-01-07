В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Хетафе" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес.

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