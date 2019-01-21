Футбол

«Барселона» одержала победу над «Леганесом»REGNUM 22:26

Барселона — Леганес
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
8′
Мартин Брэйтуэйт
Серджи Бускетс
12′
22′
Родриго Тарин
30′
Кеннет Омеруо
Усман Дембеле
32′
Карлес Аленья
54′
57′
Мартин Брэйтуэйт
Серхи Роберто
60′
Карлес Аленья
Лионель Месси
64′
Артур
Иван Ракитич
64′
Усман Дембеле
Малком
69′
Луис Суарес
71′
78′
Мартин Брэйтуэйт
Майкл Сантос
86′
Оскар Родригес
Набиль Эль-Жар
86′
Микель Весга
Хавьер Эрасо Гоньи
Лионель Месси
90′+2′
«Барселона» одержала победу над «Леганесом» в матче 20 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе «Барселоны» отличились полузащитник Усман Дембеле, а также нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.
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