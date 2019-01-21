Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»REGNUM 22:26
|8′
Мартин Брэйтуэйт
Серджи Бускетс
|12′
|22′
Родриго Тарин
|30′
Кеннет Омеруо
Усман Дембеле
|32′
Карлес Аленья
|54′
|57′
Мартин Брэйтуэйт
Серхи Роберто
|60′
Карлес Аленья
Лионель Месси
|64′
Артур
Иван Ракитич
|64′
Усман Дембеле
Малком
|69′
Луис Суарес
|71′
|78′
Мартин Брэйтуэйт
Майкл Сантос
|86′
Оскар Родригес
Набиль Эль-Жар
|86′
Микель Весга
Хавьер Эрасо Гоньи
Лионель Месси
|90′+2′
|72%
|Владение мячом
|28%
|88%
|Процент точных передач
|66%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|1
|9
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|18
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
24
Вермален
18
Альба
10
Месси
5
Бускетс
4
Ракитич
14
Малком
9
Суарес
7
Коутиньо
1
Куэльяр
12
Ньом
15
Тарин
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
10
Эль-Жар
8
Ресио
17
Эрасо
20
Сантос
26
Эн-Несири
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
«Барселона» одержала победу над «Леганесом» в матче 20 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе «Барселоны» отличились полузащитник Усман Дембеле, а также нападающие Луис Суарес и Лионель Месси.
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