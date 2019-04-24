Футбол

«Барселона» одержала победу над «Алавесом»LiveSport.ru вчера в 17:22

Алавес — Барселона
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
Хони Родригес
33′
Диего Ролан
Дарко Брашанац
46′
54′
Карлес Аленья
Химо Наварро
56′
60′
Луис Суарес
61′
Усман Дембеле
Лионель Месси
70′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
Родриго Эли
Патрик Твумаси
71′
76′
Филиппе Коутиньо
Хони Родригес
Йон Гвидетти
81′
87′
Карлес Аленья
Артур
Томас Пина
90′+4′
«Барселона» в выездном матче 34-го тура испанской Примеры обыграла «Алавес» со счетом 2:0. «Сине-гранатовые» вышли вперед на 54-й минуте, когда Серхи Роберто сместился с правого фланга в центр, отыгрался в «стенку», после чего выполнил пас в штрафную, Луис Суарес изящно пропустил мяч между ног, а Карлос Аленья отправил сферу точно в угол.
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