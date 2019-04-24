«Барселона» одержала победу над «Алавесом»LiveSport.ru вчера в 17:22

«Барселона» в выездном матче 34-го тура испанской Примеры обыграла «Алавес» со счетом 2:0. «Сине-гранатовые» вышли вперед на 54-й минуте, когда Серхи Роберто сместился с правого фланга в центр, отыгрался в «стенку», после чего выполнил пас в штрафную, Луис Суарес изящно пропустил мяч между ног, а Карлос Аленья отправил сферу точно в угол.

Религия Чистый четверг 2019 — подготовка к Пасхе, приметы и традиции Великого четверга Чистый четверг 25 апреля 2019 года: подготовка к Пасхе В Чистый четверг символическое значение имеет всё, связанное с мытьем, уборкой, водой и купанием.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Здоровье В России уменьшилось количество новорожденных с синдромом Дауна Главный внештатный специалист по медицинской генетике департамента здравоохранения Москвы профессор Наталия Демикова рассказала, что в России врачи стали чаще выявлять синдром Дауна во время беременности.

Авто Чистая прибыль Hyundai выросла в I квартале почти на треть Южнокорейский автогигант Hyundai Motor обнародовал сегодня данные, согласно которым его чистая прибыль по итогам I квартала 2019 года подскочила на 30% и достигла 953,8 млрд вон с 731,6 млрд вон годом ранее.

Экономика В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская и Шаляпин молятся за здоровье Джигарханяна Как рассказала Цымбалюк-Романовская, они вместе с Прохором молятся за здоровье Армена Борисовича и ставят свечки за его здравие в храмах.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Космос На Марсе зафиксировано первое землетрясение Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе.

Здоровье Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года», - говорится в докладе.

Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия "сменила тон разговора" по вопросу задержания украинских моряков после провокации в Керченском проливе.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Наука Из-за турбулентных волн в ядре резко меняются магнитные полюса Земли Озвучена основная причина аномальной миграции магнитного полюса нашей планеты, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Наука НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.

Политика Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».

Шоу-бизнес Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.

Экономика За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Музыка Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!" Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".

Общество Автор поста о Путине первым оштрафован за неуважение к власти Жителя Малой Вишеры Новгородской области первым в России оштрафовали по новому закону о «неуважении к власти».