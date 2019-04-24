Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»LiveSport.ru вчера в 17:22
Хони Родригес
|33′
Диего Ролан
Дарко Брашанац
|46′
|54′
Карлес Аленья
Химо Наварро
|56′
|60′
Луис Суарес
|61′
Усман Дембеле
Лионель Месси
|70′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
Родриго Эли
Патрик Твумаси
|71′
|76′
Филиппе Коутиньо
Хони Родригес
Йон Гвидетти
|81′
|87′
Карлес Аленья
Артур
Томас Пина
|90′+4′
|22%
|Владение мячом
|78%
|67%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|5
|20
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 5‑4‑1
1
Пачеко
2
Вигарай
24
Твумаси
5
Лагуардиа
15
Наварро
3
Дуарте
20
Брашанац
22
Вакасо
8
Пина
10
Гвидетти
18
Бастон
1
Тер Штеген
18
Альба
3
Пике
23
Умтити
20
Роберто
22
Видаль
5
Бускетс
8
Артур
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
«Барселона» в выездном матче 34-го тура испанской Примеры обыграла «Алавес» со счетом 2:0. «Сине-гранатовые» вышли вперед на 54-й минуте, когда Серхи Роберто сместился с правого фланга в центр, отыгрался в «стенку», после чего выполнил пас в штрафную, Луис Суарес изящно пропустил мяч между ног, а Карлос Аленья отправил сферу точно в угол.
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