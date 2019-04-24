Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»LiveSport.ru вчера в 17:22
Хони Родригес
|33′
Диего Ролан
Дарко Брашанац
|46′
|54′
Карлес Аленья
Химо Наварро
|56′
|60′
Луис Суарес
|61′
Усман Дембеле
Лионель Месси
|70′
Нелсон Семеду
Жорди Альба
Родриго Эли
Патрик Твумаси
|71′
|76′
Филиппе Коутиньо
Хони Родригес
Йон Гвидетти
|81′
|87′
Карлес Аленья
Артур
Томас Пина
|90′+4′
|22%
|Владение мячом
|78%
|67%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|5
|20
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 5‑4‑1
1
Пачеко
2
Вигарай
24
Твумаси
5
Лагуардиа
15
Наварро
3
Дуарте
20
Брашанац
22
Вакасо
8
Пина
10
Гвидетти
18
Бастон
1
Тер Штеген
18
Альба
3
Пике
23
Умтити
20
Роберто
22
Видаль
5
Бускетс
8
Артур
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
«Барселона» в выездном матче 34-го тура испанской Примеры обыграла «Алавес» со счетом 2:0. «Сине-гранатовые» вышли вперед на 54-й минуте, когда Серхи Роберто сместился с правого фланга в центр, отыгрался в «стенку», после чего выполнил пас в штрафную, Луис Суарес изящно пропустил мяч между ног, а Карлос Аленья отправил сферу точно в угол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Политика
Янукович хочет вернуться на Украину
Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:49
Здоровье
В крае продолжает расти число людей, пострадавших от укусов клещей
В самом же Красноярске за неделю от укусов клещей пострадали 18 человек, в том числе 2 ребенка.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»
Обновлено в 00:00
Космос
На Марсе впервые в истории зафиксировали землетрясение
Французский сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщает во вторник Французский центр космических исследований (CNES).
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 321 человека
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321 человека. Об этом сообщает местный новостной портал News 1st.
Обновлено вчера в 04:18
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
Самое удивительное, что Юлия Началова за много лет до своей смерти знала, что 16 марта 2019 года будет для нее роковой датой.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Авто
Продается дрэгстер Chevrolet S10 с 3000-сильным мотором
В дальнейших соревнованиях Chevrolet S10 в 2015 году взял титул «Самый быстрый дорожный автомобиль».
Обновлено в 00:15
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль для ВМС
Новый разведывательный корабль специального назначения сегодня был спущен на воду в украинской столице.
Обновлено вчера в 13:54
Игры
Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Наука
Физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок
Ученые-физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Уникальную антиторпеду разработали в России
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Алексей Текслер рассказал о проблемах Магнитогорска
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главой города Сергеем Бердниковым рассказал ему о проблемах, с которыми обращаются через соцсети жители Магнитогорска.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено вчера в 04:09
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Наука
НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения
В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.
Обновлено вчера в 07:48