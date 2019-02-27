Футбол

«Барселона» обыграла на выезде «Реал»REGNUM вчера в 23:17

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Футбольный клуб «Барселона» переиграл с минимальным преимуществом команду «Реал» в матче 26-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 3 марта «Матч ТВ». Игра проходила на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Ракитича и сейвы голкиперов — в видеообзоре матча «Реал» — «Барселона»

Чемпионатвчера в 23:49

Месси установил личный антирекорд в матчах с «Реалом»

Советский спортвчера в 16:58

«Барселона» добила «Реал». Обзор испанских СМИ

Спорт-Экспресс00:50

«Барселона» в гостях обыграла «Реал»

Матч ТВвчера в 16:41

«Барселона» установила уникальное достижение в матче с «Реалом»

Газета.Ruвчера в 19:38

Ракитич о победе над «Реалом»: «Большой шаг вперед в чемпионской гонке, но впереди еще долгий путь»

Sports.ruвчера в 22:44

2 марта. 22:30. Победный мяч Ракитича в матче «Реал» — «Барселона» — 0:1

Еженедельник Футбол01 марта в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Спорт

Лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Соратника убитого главы ДНР задержали в Ростове-на-Дону

Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину

Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Угроза взрыва на борту самолёта в Кемерове не подтвердилась

Обновлено вчера в 22:49
Политика

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

Обновлено вчера в 15:38
Культура

Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Названа возможная причина досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит США и Северной Кореи во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод.
Обновлено в 00:51
Политика

Times: евроскептики выдвинули Мэй условия по сделке с ЕС

Евроскептики-консерваторы в лице European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) выдвинули британскому премьер-министру Терезе Мэй условия, которые она должна соблюсти для того, чтобы заручиться их поддержкой на голосовании в парламенте по одобрению сделки с Брюсселем о выходе Британии из ЕС.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Певица Валерия удалила публикацию в Instagram о Зеленском из-за споров

Российская певица Валерия рассказала, что приняла решение удалить публикацию о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском в своём Instagram из-за споров, возникших между её подписчиками.
Обновлено вчера в 23:52
Единоборства

Усман победил Вудли и получил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Обновлено в 00:44
Армия и оружие

США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине потерей безвизового режима со странами Европейского союза, а также заморозкой финансовой помощи от Международного валютного фонда в том случае, если украинская власть не восстановит уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы

Пассажирский самолет, прилетевший из Ташкента в Санкт-Петербург вечером 2 марта, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Гуаидо назвал дату возвращения в Венесуэлу

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо рассказал, когда намерен вернуться на родину.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»

Газета опросила ряд немецких политиков после недавнего интервью министра энергетики России Александра Новака "Газете.Ru", в котором он в очередной раз заявил о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако признал, что Киеву необходимо модернизировать свою ГТС.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:57
Политика

В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине

Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

В Черногории тысячи людей вышли на митинг против президента страны

Тысячи человек вышли на митинг протеста в столице Черногории Подгорице в субботу.
Обновлено в 00:12
Происшествия

На Уралмаше прорвало трубу с горячей водой

К счастью, в жилых домах тепло не отключили, однако, температура воды снизилась до 50 С.
Обновлено в 00:20
Кино

BBC бойкотировала песни Майкла Джексона из-за скандального фильма

Обновлено вчера в 23:51
Спорт

Фигуристка из ОАЭ назвала Медведеву любимой спортсменкой

Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

США восхитились новейшим российским пулеметом

Российский пулемет РПК-16 заинтересовал американских военных, которые посчитали новейшее оружие «пулеметом 21 века».
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Москве задержали участников акции в поддержку Азата Мифтахова

У главного здания МГУ в Москве задержали троих человек, которые участвовали в акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.
Обновлено вчера в 08:37
Кино

Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на «Оскара»

Американский режиссер Стивен Спилберг намерен предложить изменения в правилах Американской киноакадемии, которые запретили бы фильмам от Netflix и других стриминговых сервисов участвовать в конкурсе на "Оскара".
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена экс-депутата назвала слова о нищебродах «заказом»

Илона Столье, бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина, объявила, что не говорила ничего о нищебродах в ресторанах.
Обновлено вчера в 07:33
Космос

Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

WWF назвал нелегальную торговлю животными причиной исчезновения видов

Судьба животных пока не решена, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 00:28
Политика

Кудрин: у россиян отсутствует чувство налогоплательщика

Глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что жители России мало интересуются тем, на что расходуются их налоговые отчисления, то есть не обладают «чувством налогоплательщика».
Обновлено вчера в 09:06
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное