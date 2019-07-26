В Кобе (Япония) на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» состоялся товарищеский матч «Виссел Кобе» — «Барселона». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты каталонского клуба. Автором первого мяча стал полузащитник Карлес Сайоль на 59-й минуте после передачи нападающего Малкома.

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