Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матчеRT на русском 07:13
В дружественном поединке испанская «Барселона» одержала победу над японским «Виссел Кобе». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Барселоны». Дублем отметился 21-летний игрок испанского клуба Карлес Перес.
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«Виссел Кобе» — «Барселона». Прогноз (к. 1.88) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года
LiveSport.ru25 июля в 17:00
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