Футбол

«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матчеRT на русском 07:13

В дружественном поединке испанская «Барселона» одержала победу над японским «Виссел Кобе». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Барселоны». Дублем отметился 21-летний игрок испанского клуба Карлес Перес.
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