Футбол

«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»Спорт-Экспресс 06:59

Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален. О переходе последнего в японский клуб стало известно сегодня.
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Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
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