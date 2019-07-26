Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»Спорт-Экспресс 06:59
Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален. О переходе последнего в японский клуб стало известно сегодня.
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«Виссел Кобе» — «Барселона». Прогноз (к. 1.88) и ставки на товарищеский матч 27 июля 2019 года
LiveSport.ru25 июля в 17:00
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