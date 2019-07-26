Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален. О переходе последнего в японский клуб стало известно сегодня.

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Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.

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