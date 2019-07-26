В Кобе (Япония) на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» состоялся товарищеский матч «Виссел Кобе» — «Барселона». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты каталонского клуба. Автором первого мяча стал полузащитник Карлес Сайоль на 59-й минуте после передачи нападающего Малкома.

Все про Спорт ру

Футбол Кононов подтвердил, что Мельгарехо уйдет из «Спартака» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после поражения от «Тамбова» (0:2) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-лиги подтвердил, что команду покинет полузащитник Лоренсо Мельгарехо, как об этом ранее сообщали некоторые СМИ.

Культура Антон Задорожный знает почему: мы никогда не умрём В петербуржском издательстве «Скифия» планируется издание второй книги Антона Задорожного «Мы никогда не умрем» — сборника рассказов и повестей, в большинстве из которых петербуржским писателем поднимаются острые социальные темы.

Происшествия Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Яна Рудковская похвасталась, что ее сыновья стали студентами МГИМО 44-летняя Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Первенца Николая светская львица родила в браке с бизнесменом Виктором Батуриным.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.

Происшествия В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.

Общество В Москве откроют монумент словенцам, погибшим в России в годы войн Монумент словенцам, погибшим на территории России в годы двух мировых войн, откроют в Москве в Парке Победы, сообщил глава Минкомсвязи РФ, сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков.

Футбол Червиченко: «Спартаку» всё кажется, что он великий До сих пор «Спартаку» кажется, что он великий, а на самом деле его уровень — «Тамбов» и «Сочи».

Политика Путин встретился с семьями офицеров, погибших в Баренцевом море Президент России Владимир Путин провел встречу в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров, которые погибли на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море, информирует ТАСС.

Политика В RT отреагировали на штраф от британского регулятора Ofcom Телеканал RT отреагировал на то, что британский медиарегулятор Ofcom назначил ему крупный штраф в размере 200 тысяч фунтов.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Кино «Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».

Политика Минздрав Украины может возглавить владелец сети частных клиник Основатель сети частных клиник "Борис" на Украине Михаил Радуцкий может возглавить министерство здравоохранения страны, сменив на этом посту Ульяну Супрун, которая пребывает на должности исполняющей обязанностей главы ведомства.

Происшествия Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Спорт Загитова показала платье для новой короткой программы Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.