Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»Спорт-Экспресс 06:59
Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален. О переходе последнего в японский клуб стало известно сегодня.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Экономика
Балльная система постановления о локализации в автопроме может быть распространена на газомоторный и электротранспорт
Первое постановление предлагается дополнить абзацем, согласно которому "в случае получения документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ после 6 июня 2019 г. балльная оценка технологических операций/условий, выполняемых на территории РФ, в совокупности должна составлять для автомобилей не менее 2000 баллов, для автобусов - не менее 1700 баллов".
Обновлено в 03:41
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу
Амстердамский «Аякс» одержал победу над ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу.
Обновлено в 14:12
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Авто
Kahn Design доработал Range Rover Velar
Новый стандартный Range Rover Velar предлагается дилерами по цене от от 48 855 фунтов стерлингов (3,83 млн рублей).
Обновлено в 09:03
Общество
Беглов поручил ускорить строительство соцобъектов в Выборгском районе Петербурга
Обновлено в 14:24
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.
Обновлено в 15:10
Единоборства
Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа
Обновлено в 14:55
Политика
Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308
Российский президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, где находится затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Сёмга».
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Происшествия
С Эльбруса экстренно эвакуировали альпиниста из Польши
В Кабардино-Балкарии спасатели помогли спуститься с Эльбруса почувствовавшему себя плохо польскому альпинисту, который находился на отметке 5200 метров высоты.
Обновлено в 15:17
Технологии
Голосовой помощник от «Яндекса» научился принимать показания счетчиков
Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено в 07:20
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса
Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В СК допросили главреда «Дождя»
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве допросили в субботу главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, сообщает сайт телеканала.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму подали заявку на очередной митинг
В столице на несанкционированной акции за свободные выборы сегодня задержали свыше тысячи человек – такие данные приводит полиция и сайт проекта «ОВД-Инфо».
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:00
Общество
Тулунский район Иркутской области вновь затопило
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Учения НАТО Agile Spirit — 2019 начались в Грузии
Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2019 («Проворный дух — 2019») стартовали на военной базе II пехотной бригады в городе Сенаки в Западной Грузии.
Обновлено в 11:47
Общество
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 10:33