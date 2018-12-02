Футбол
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
|11′
Виктор Руис
Клеман Лангле
|18′
|26′
Альваро Гонсалес
Жерар Пике
|36′
|67′
Мануэль Тригерос
Карлос Бакка
Жорди Альба
|69′
Артуро Видаль
Карлес Аленья
|71′
|79′
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
Филиппе Коутиньо
Малком
|80′
Карлес Аленья
|87′
|88′
Санти Касорла
Даниэль Раба
|90′
Пабло Форнальс
|90′+1′
Альфонсо Педраса
|62%
|Владение мячом
|38%
|91%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|1
|14
|Отборы
|11
|9
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
26
Аленья
11
Дембеле
10
Месси
14
Малком
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Гонсалес
6
Руис
16
Педраса
30
Чуквуэзе
9
Бакка
8
Форнальс
5
Касерес
22
Раба
17
Токо-Экамби
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
«Барселона», набрав 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» (14) — 17-е. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Вильярреал» дома встретится с «Сельтой».
Чемпионат14:21
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