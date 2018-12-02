Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в чемпионате Испании
Чемпионат
14:21

Барселона — Вильярреал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
11′
Виктор Руис
Клеман Лангле
18′
26′
Альваро Гонсалес
Жерар Пике
36′
67′
Мануэль Тригерос
Карлос Бакка
Жорди Альба
69′
Артуро Видаль
Карлес Аленья
71′
79′
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
Филиппе Коутиньо
Малком
80′
Карлес Аленья
87′
88′
Санти Касорла
Даниэль Раба
90′
Пабло Форнальс
90′+1′
Альфонсо Педраса
«Барселона», набрав 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» (14) — 17-е. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Вильярреал» дома встретится с «Сельтой».
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