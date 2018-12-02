Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в чемпионате Испании
Чемпионат
14:21

«Барселона», набрав 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» (14) — 17-е. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Вильярреал» дома встретится с «Сельтой».
Чемпионат14:21

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«Барселона» вышла в лидеры примеры, обыграв «Вильярреал»

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«Барселона» победила «Вильярреал» и возглавила Ла Лигу

Sport24.ru14:22

«Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу примеры

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«Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу примеры

Матч ТВ14:21

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в чемпионате Испании

Чемпионат14:21

«Барселона» обыграла «Вильярреал»

Спорт-Экспресс14:24

«Барселона» обыграла «Вильярреал» (2:0) и вышла на первое место. «Севилья» отстает на 2 очка с матчем в запасе

Sports.ru14:21
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:44, Ашберн
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