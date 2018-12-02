Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу примеры
Матч ТВ
14:21

Барселона — Вильярреал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
11′
Виктор Руис
Клеман Лангле
18′
26′
Альваро Гонсалес
Жерар Пике
36′
67′
Мануэль Тригерос
Карлос Бакка
Жорди Альба
69′
Артуро Видаль
Карлес Аленья
71′
79′
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
Филиппе Коутиньо
Малком
80′
Карлес Аленья
87′
88′
Санти Касорла
Даниэль Раба
90′
Пабло Форнальс
90′+1′
Альфонсо Педраса
«Барселона» на своем поле обыграла «Вильярреал» в матче 14-го тура чемпионата Испании. В составе каталонского клуба отличились Херард Пике и Карлес Аленья. По итогам встречи «Барселона» вышла на первое место в таблице, набрав 27 очков, а «Вильярреал» идет семнадцатым, у команды 17 очков.
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