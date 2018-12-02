«Барселона» на своем поле обыграла «Вильярреал» в матче 14-го тура чемпионата Испании. В составе каталонского клуба отличились Херард Пике и Карлес Аленья. По итогам встречи «Барселона» вышла на первое место в таблице, набрав 27 очков, а «Вильярреал» идет семнадцатым, у команды 17 очков.

Футбол Футбол Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020 Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ей предстоит сыграть с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

Футбол Футбол Глава УЕФА назвал плюсы создания третьего клубного турнира Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал создание нового клубного еврокубкового турнира, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.

Футбол Футбол «Кьево» сыграл вничью с «Лацио» «Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».

Футбол Футбол «Айнтрахт» проиграл дома «Вольфсбургу» и упустил шанс обойти «Баварию» "Вольфсбург" на выезде победил "Айнтрахт" в матче 13-го тура бундеслиги - 2:1. Франкфуртцы занимают пятое место в таблице чемпионата Германии.

Футбол Футбол «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 15-го тура чемпионата Франции.

Футбол Футбол Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".

Футбол Футбол «Челси» обыграл «Фулхэм» и поднялся на третье место в АПЛ По итогам встречи «Челси» поднялся на третье место в таблице, набрав 31 очко, а «Фулхэм» идет на последней 20-й строчке, у команды всего 8 очков.

Футбол Футбол Почеттино: «„Арсенал“ отдыхал всю неделю, а мы играли с „Интером“» Противник был на другом уровне, потому что они отдыхали неделю, пока готовились к этому матчу.

Футбол Футбол Фаната «Тоттенхэма» арестовали за бросок банановой кожуры в Обамеянга Фанат шпор кинул банановую кожуру в форварда канониров Пьера-Эмерика Обамеянга, когда тот праздновал первый из двух своих голов в ворота «Тоттенхэма».