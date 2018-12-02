Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал»
Спорт-Экспресс
14:24

Барселона — Вильярреал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
11′
Виктор Руис
Клеман Лангле
18′
26′
Альваро Гонсалес
Жерар Пике
36′
67′
Мануэль Тригерос
Карлос Бакка
Жорди Альба
69′
Артуро Видаль
Карлес Аленья
71′
79′
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
Филиппе Коутиньо
Малком
80′
Карлес Аленья
87′
88′
Санти Касорла
Даниэль Раба
90′
Пабло Форнальс
90′+1′
Альфонсо Педраса
"Барселона" в матче 14-го тура чемпионата Испании обыграла "Вильярреал" со счетом 2:0. Голы забили Жерар Пике и Карлес Аленья.
Спорт-Экспресс14:24

Подробнее о событии

«Барселона» — «Вильярреал» — 2:0. Видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги

Sport24.ru22:36

«Барселона» вышла на первое место

Все про Спорт ру18:47

«Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу примеры

Матч ТВ14:21

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в чемпионате Испании

Чемпионат14:21

«Барселона» обыграла «Вильярреал»

Спорт-Экспресс14:24

«Барселона» вернулась на победную полосу в чемпионате, одолев дома «Вильярреал»

Евро-футбол.ру14:23

«Барселона» переиграла «Вильярреал» на «Камп Ноу»

LiveSport.ru14:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:51, Ашберн
Футбол

Сборную России сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020

Эксперты назвали сборную России по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 23:43
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»

Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив».
Обновлено в 23:00
Футбол

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

«Пари Сен-Жермен» и «Бордо» сыграли вничью в матче 15-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 23:41
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено в 22:45
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:51
Футбол

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 23:46
Футбол

Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро

Обновлено в 22:46
Футбол

Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби

Обновлено в 18:40
Футбол

Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере

Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено в 20:09
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче с шестью голами

«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 22:35
Футбол

«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»

«Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
Обновлено в 14:30
Футбол

Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»

В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
Обновлено в 10:01
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 17:40
Футбол

«Челси» обыграл «Фулхэм» и вышел на третье место в АПЛ

Обновлено в 14:55
Футбол

«Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби

«Порту» стал единоличным лидером чемпионата Португалии. Для этого клубу хватило ничьей в дерби против «Боавишты».
Обновлено в 16:57
ещё по теме
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное