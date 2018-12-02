Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал»
Спорт-Экспресс
14:24

Барселона — Вильярреал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
11′
Виктор Руис
Клеман Лангле
18′
26′
Альваро Гонсалес
Жерар Пике
36′
67′
Мануэль Тригерос
Карлос Бакка
Жорди Альба
69′
Артуро Видаль
Карлес Аленья
71′
79′
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
Филиппе Коутиньо
Малком
80′
Карлес Аленья
87′
88′
Санти Касорла
Даниэль Раба
90′
Пабло Форнальс
90′+1′
Альфонсо Педраса
"Барселона" в матче 14-го тура чемпионата Испании обыграла "Вильярреал" со счетом 2:0. Голы забили Жерар Пике и Карлес Аленья.
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