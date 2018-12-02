Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
|11′
Виктор Руис
Клеман Лангле
|18′
|26′
Альваро Гонсалес
Жерар Пике
|36′
|67′
Мануэль Тригерос
Карлос Бакка
Жорди Альба
|69′
Артуро Видаль
Карлес Аленья
|71′
|79′
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
Филиппе Коутиньо
Малком
|80′
Карлес Аленья
|87′
|88′
Санти Касорла
Даниэль Раба
|90′
Пабло Форнальс
|90′+1′
Альфонсо Педраса
|62%
|Владение мячом
|38%
|91%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|1
|14
|Отборы
|11
|9
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
26
Аленья
11
Дембеле
10
Месси
14
Малком
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Гонсалес
6
Руис
16
Педраса
30
Чуквуэзе
9
Бакка
8
Форнальс
5
Касерес
22
Раба
17
Токо-Экамби
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
"Барселона" в матче 14-го тура чемпионата Испании обыграла "Вильярреал" со счетом 2:0. Голы забили Жерар Пике и Карлес Аленья.
Спорт-Экспрессвчера в 14:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барселона» вернулась на победную полосу в чемпионате, одолев дома «Вильярреал»
Евро-футбол.рувчера в 14:23
«Барселона» вышла на первое место в Ла Лиге после ничьей «Севильи» и «Алавеса»
Sports.ruвчера в 16:36
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Футбол
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме
Петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал» показали форму, в которой команды проведут матч 16-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»
Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив».
Обновлено в 03:01
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020
Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 03:21
Футбол
Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции
Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»
Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 02:33
Футбол
Ундер может перейти из «Ромы» в «Арсенал»
По данным итальянских СМИ, скауты лондонского клуба наблюдали за игрой турецкого футболиста в матче "Ромы" с "Интером" (2:2) в 14-м туре Серии А. Сумма трансфера 21-летнего футболиста в "Арсенал" может составить приблизительно 56 миллионов евро.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»
«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А
В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
УЕФА создаст третий еврокубковый турнир
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир.
Обновлено в 03:06
Футбол
«ПСЖ» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Паредеса
Обновлено в 03:01
Футбол
Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере
Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Унаи Эмери: «Не знаю, присутствовал ли Озил на матче с „Тоттенхэмом“»
Незадолго до матча «Арсенала» против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии появилась информация, что Озил пропустит встречу из-за повреждения.
Обновлено в 02:55
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Дембеле сыграл прекрасно»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча с «Вильярреалом» (2:0) в Ла Лиге отметил автора голевой передачи полузащитника Усмана Дембеле.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Челси» может вернуть из аренды Абрахама в январе
«Челси» может вернуть из аренды нападающего Тэмми Абрахама в январе.
Обновлено в 01:06