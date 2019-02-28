Футбол

«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в финал Кубка ИспанииКоммерсантъ 17:05

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Реалом» во втором матче 1/2 финала Кубка Испании, команда вышла в финал турнира. Прошедшая в Мадриде встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Реала» высказался о разгромном поражении от «Барселоны»

Газета.Ru18:44

Сантьяго Солари: «„Реал“ обязан был забивать и выходить в финал Кубка Испании»

Матч ТВ18:16

У «Барселоны» и «Реала» по 95 побед в класико

Sports.ru18:11

Голый король. «Барса» выкинула «Реал» из Кубка Испании

Спорт-Экспресс18:40

Футбол, Кубок Испании, полуфинал, Реал - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59

Севилья - Барселона ~ прогноз на центральный матч чемпионата Испании: Гости не позволят себе проиграть?

Sport-place09:48

Каталонская фортуна. «Барселона» играла хуже, но разгромила хозяев на «Бернабеу»

Советский спорт16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Политика

В соцсетях обсуждают поведение Порошенко в Запорожье

Обновлено в 18:35
Космос

Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Обновлено в 16:48
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Музыка

Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ Украины от конкурса

Европейский вещательный союз, проводящий конкурс «Евровидение», сожалеет об отказе Украины от участия в фестивале.
Обновлено в 14:19
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Обновлено в 18:05
Происшествия

Река Русская затопила город в Калифорнии

Обновлено в 16:59
Политика

Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено в 16:22
Экономика

Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard

Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено в 13:55
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Жириновский: Есть риск ядерной войны между Индией и Пакистаном

Обновлено в 07:46
Происшествия

Более 50 человек госпитализировали в Алабаме после выброса хлора

В результате выброса хлора на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works были госпитализированы более 50 человек, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 18:12
Транспорт

Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан

Сенатор Анатолий Широков, представляющий в Совфеде Магаданскую область, пояснил, что в настоящее время авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») выполняет в период с мая по октябрь семь регулярных рейсов в неделю на самолетах вместимостью 325-350 человек, и этого объема перевозок не хватает.
Обновлено в 17:30
Политика

В Конгрессе США захотели узнать о доходах и имуществе Путина

Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Политика

Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Гаджеты

Определен лучший смартфон 2018 года

Эксперты назвали лучшим в категории «смартфоны» Mate 20 Pro китайской компании Huawei, который обошел iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9. В 2018-м году жюри отдало предпочтение iPhone X компании Apple.
Обновлено в 18:51
Политика

Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США

Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую.
Обновлено в 16:44
Политика

Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено в 15:45
Экономика

Норвежский фонд зафиксировал первые за семь лет убытки

Крупнейший в мире суверенный фонд, норвежский Government Pension Fund Global сообщил об убытках по итогам 2018 года в размере 485 млрд крон ($56,7 млрд).
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Индия боится военно-воздушной победы над Пакистаном

Впервые за долгие годы в мире произошло прямое столкновение ВВС двух соперничающих стран – Индии и Пакистана.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Американский эсминец «Дональд Кук» покинул Одессу

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" в среду, 27 февраля, покинул Одесский морской торговый порт.
Обновлено в 14:33
Политика

Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах

Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Обновлено в 15:20
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено в 16:10
Общество

Голикова заявила о повышении возраста впервые рожающих россиянок

Большинство россиянок рожают первенца в возрасте 26–35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Обновлено в 08:45
Политика

Методику расчета прожиточного минимума пенсионера изменят

Путин поручил взять ситуацию на контроль и разработать методики определения прожиточного минимума пенсионера в субъектах страны.
Обновлено в 11:48
Происшествия

На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция

Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Обновлено в 09:20
Спорт

Фигуристка Туктамышева: Вы убили внутри меня маленькую девочку

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала комментарий о непопадании в основной состав сборной России для поездки на чемпионат мира в Японию в марте.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное