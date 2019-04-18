«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»Советский спорт вчера в 16:38

Реал Сосьедад, имея в активе 41 балл, расположился на десятом месте. В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.

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Происшествия SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илон Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля.

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