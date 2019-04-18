«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в ПримереЧемпионат 16:37

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес. Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв, автором гола стал Клеман Лангле с передачи Усмана Дембеле.

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