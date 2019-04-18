«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в ПримереЧемпионат вчера в 16:37

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес. Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв, автором гола стал Клеман Лангле с передачи Усмана Дембеле.

Все про Спорт ру

Общество Дмитрий Быков пришел в сознание Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Политика Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.

Здоровье Россию ожидают эпидемии забытых болезней ВЗГЛЯД: Появляются сообщения о том, что в России резко выросло количество заболевших корью и рядом других инфекций.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Экономика Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.

Единоборства Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.

Политика Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.

Политика Трамп по ошибке написал о «138 миллионах погибших» на Шри-Ланке Американский лидер выразил соболезнования в связи с взрывами и написал о гибели «138 миллионов человек».

Происшествия На Шри-Ланке заблокировали соцсети и мессенджеры после взрывов Новостной портал Ada Derana проинформировал о том, что власти Шри-Ланки после серии террористических актов приняли решение временно заблокировать социальные сети и мессенджеры, в числе которых WhatsApp, Viber и Facebook.

Музыка Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.

Энергетика Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.

Кино Какие кинокомиксы провалились в прокате В преддверии скорой премьеры блокбастера «Мстители: Финал», которому прогнозируют самые высокие сборы в истории кинокомиксов, редакция «Фильм Про» рассказывает, какие фильмы жанра принесли студиям убытки, а зрителям – разочарование.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Общество Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Авто Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.

Интернет Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения 33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google.

Культура Министр культуры МО посетила Владимирскую область с рабочим визитом Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева посетила Владимирскую область с рабочим визитом.

Общество Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

Происшествия Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Происшествия Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

Политика Папа Римский в Пасху призвал к миру Папа римский Франциск в воскресенье поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к верующим с традиционным благословением Urbi et orbi ("Городу и миру"), сообщает Vatican News.