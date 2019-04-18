Футбол

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в ПримереЧемпионат вчера в 16:37

Барселона — Реал Сосьедад
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
15′
Микель Мерино
Клеман Лангле
45′
54′
Игор Субельдия
Лука Сангальи
Артур
Серджи Бускетс
56′
62′
Хуанми Хименес
Жорди Альба
64′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
72′
87′
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
87′
Диего Льоренте
Андер Барренечеа
Артуро Видаль
Серхи Роберто
90′
В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес. Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв, автором гола стал Клеман Лангле с передачи Усмана Дембеле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жорди Альба: «Матч против „МЮ“ осложнил нам игру в примере»

Матч ТВ08:06

Примера. «Атлетико» одолел «Эйбар», «Барселона» победила «Реал Сосьедад», «Реал» сыграет против «Атлетика»

LiveSport.ru19 апреля в 17:44

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в Примере

Чемпионатвчера в 16:37

Победу «Барсе» принесли защитники. Каталонцы дожали «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

«Барселона» победила «Реал Сосьедад». Отрыв от «Атлетико» – 9 очков

Sports.ruвчера в 11:12

«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»

Советский спортвчера в 16:38

«Барселона» – «Реал Сосьедад»: победа каталонцев?

Все про Спорт ру18 апреля в 02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика

Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC

Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 16:03
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
Обновлено в 06:51
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Происшествия

Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов

Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным

Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Общежитие загорелось на проспекте Ленина в Кемерове

Обновлено в 07:56
Гаджеты

Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии

Обновлено в 09:03
Футбол

«Краснодар» рассказал, почему на матче с «Зенитом» не было аншлага

Обновлено в 08:16
Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhone

Обновлено в 01:35
Общество

Медики советуют отказаться от употребления кофе по утрам

Обновлено вчера в 23:38
Общество

Челябинский фотоклуб получил золотую медаль в австрийском Линце

Участвовал основной костяк золотого состава – это члены Челябинского регионального отделения Союза фотохудожников России в числе Глебова Александра, Зырянова Сергея, Кочергина Дмитрия, Москвина Сергея, Резанова Павла, Сафиуллина Салавата, Сосунова Виктора, Теплякова Александра, Усмановой Анжелы, а также Алексеев Сергей.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика

Папа Римский Франциск поздравил католиков с Пасхой

Папа Франциск упомянул Сирию, Йемен, Ливию, Израиль и Палестину, страны Африки и Украину. Католики сегодня отмечают Пасху.
Обновлено в 09:28
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО не поддержит Киев в случае его провокаций в Керченском проливе и не станет направлять свои военные корабли вслед за украинскими.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Туве поймали седьмого из девяти сбежавших из изолятора задержанных

Обновлено в 08:25
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

Обновлено в 09:30
Кино

Мэрия Ярославля наказала рублем киноклуб «Нефть»

Фото: Илья Бесхлебный В разговоре с изданием «Собака.ru» Андрей Алексеев подтвердил, что связывает увеличение финансовой нагрузки с демонстрацией документального фильма «Мы объявляем вам Весну!» – о ярких для Ярославля культурных и общественно-политических событиях 1990-х и 2010-х годов.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Политика

Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное