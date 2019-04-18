Футбол

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в ПримереЧемпионат 16:37

Барселона — Реал Сосьедад
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
15′
Микель Мерино
Клеман Лангле
45′
54′
Игор Субельдия
Лука Сангальи
Артур
Серджи Бускетс
56′
62′
Хуанми Хименес
Жорди Альба
64′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
72′
87′
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
87′
Диего Льоренте
Андер Барренечеа
Артуро Видаль
Серхи Роберто
90′
В матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес. Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв, автором гола стал Клеман Лангле с передачи Усмана Дембеле.
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