Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче в СШАРБК 03:08
Испанская «Барселона» оказалась сильнее итальянского «Наполи» в товарищеском матче. Встреча прошла в американском городе Майами на стадионе «Хард Рок» и закончилась со счетом 2:1. Все три мяча забили футболисты «Барселоны».
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«Барселона» — «Наполи». Прогноз (к. 1.55) и ставки на товарищеский матч 8 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:37
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