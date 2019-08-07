Испанская «Барселона» оказалась сильнее итальянского «Наполи» в товарищеском матче. Встреча прошла в американском городе Майами на стадионе «Хард Рок» и закончилась со счетом 2:1. Все три мяча забили футболисты «Барселоны».

«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче в США

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