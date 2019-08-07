Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи». Со счётом 2:1 победу одержали сине-гранатовые. Счёт на 18-й минуте открыл полузащитник каталонцев Серхио Бускетс.

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