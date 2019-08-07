Испанская «Барселона» обыграла итальягнский «Наполи» на стадионе «Хард Рок» в Майами в товарищеском матче в присутствии более чем 57 тысяч зрителей.

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Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.

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Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.

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