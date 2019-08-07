Испанская «Барселона» обыграла итальягнский «Наполи» на стадионе «Хард Рок» в Майами в товарищеском матче в присутствии более чем 57 тысяч зрителей.

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Армия и оружие В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.

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