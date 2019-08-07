Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в СШАProstoProSport 00:48
Испанская «Барселона» обыграла итальягнский «Наполи» на стадионе «Хард Рок» в Майами в товарищеском матче в присутствии более чем 57 тысяч зрителей.
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«Барселона» — «Наполи». Прогноз (к. 1.55) и ставки на товарищеский матч 8 августа 2019 года
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