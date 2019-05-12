«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат вчера в 14:40

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.

Политика Против Порошенко начали расследование о давлении на судей Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.

Энергетика Венгрия начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» Венгрия в тестовом режиме возобновила приём российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Экономика Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.

Политика Помпео отменил часть визита в Россию Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.

Политика Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги "Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Общество В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.

Авто Volvo Trucks выпустила тягач FH с кабиной размера XXL С целью повышения производительности грузовика и комфорта для водителей Volvo Trucks запускает в производство тягач FH с увеличенной кабиной стандарта XXL.

Общество ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.

Шоу-бизнес Ани Лорак порадовала поклонников нежным фото с дочерью Популярная певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, решила опубликовать в личном блоге милое фото с семилетней дочерью.

Политика Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Политика Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.

Экономика Сотрудники ЧЭМК заявили о готовности к митингам из-за низких зарплат Подписи под требованием об индексации поставили 2 тысячи человек Работники АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК, принадлежит бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову) заявили о готовности к акциям протеста, в случае если руководство предприятия не примет меры по повышению зарплаты.

Политика Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров «В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.

Шоу-бизнес Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.