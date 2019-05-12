«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат 14:40

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.

Транспорт Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.

Общество В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали часть тела новорожденного сына Принц Гарри и Меган Маркл показали новую часть тела своего новорожденного сына. Фото они опубликовали в официальном аккаунте в инстаграме.

Общество Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.

Шоу-бизнес Мошенники наживаются на имени мамы Децла Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.

Технологии Хакеры встроились в систему Для взлома злоумышленники использовали планировщик задач операционной системы.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Политика Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.

Экономика Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

Общество Гороскоп на 12 мая 2019 Козерог В самой мирной и спокойной обстановке многих Козерогов одолеет непонятная раздражительность.

Армия и оружие The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist) Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.

Происшествия Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ "Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.

Политика В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС "Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.

Политика В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.

Экономика Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое «Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.