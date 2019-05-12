Футбол

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат 14:40

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.
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