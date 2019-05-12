Футбол

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат вчера в 14:40

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.
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«Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе»

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«Барселона» обыграла «Хетафе» в 37-м туре Ла Лиги

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Спорт-Экспрессвчера в 15:00
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Экономика

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Происшествия

На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки

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Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
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Политика

В Литве пройдет второй тур выборов президента

В Литве состоится второй тур президентских выборов, потому что по итогам голосования, завершившегося в воскресенье, 12 мая, ни один из кандидатов не набирает 51% голосов.
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Видеокамера сняла поджигателя здания правительства Саратовской области

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Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
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Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

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Политика

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"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
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Армия и оружие

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Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

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Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева

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Общество

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Общество

Изменены правила получения детских пособий

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Гаджеты

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Экономика

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Финансы

Официальный курс евро на вторник взлетел на 43 копейки

Официальный курс евро на вторник, 14 мая, увеличился на 43,43 коп. и составил 73,5231 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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Политика

Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении

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Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

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Барселона
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