Футбол
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат вчера в 14:40
В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.
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Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
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Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Происшествия
На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки
Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Сургуте водолаз утонул в бассейне
Обновлено в 04:34
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Политика
В Литве пройдет второй тур выборов президента
В Литве состоится второй тур президентских выборов, потому что по итогам голосования, завершившегося в воскресенье, 12 мая, ни один из кандидатов не набирает 51% голосов.
Обновлено в 00:41
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Смешанную авиадивизию решено создать в Калининградской области
«В настоящее время идет процесс формирования 132-й смешанной авиадивизии и ряда ее воинских частей, сформировано управление дивизии», – сообщил источник в силовых структурах региона ТАСС.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Футбол
Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 13:45
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Общество
Изменены правила получения детских пособий
Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Daily Mail: «Ливерпуль» получил самые большие призовые в АПЛ
"Ливерпуль" получил самые большие призовые в чемпионате Англии по итогам сезона-2018/19, сообщает Daily Mail.
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Гаджеты
Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi
Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале.
Обновлено в 04:36
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Финансы
Официальный курс евро на вторник взлетел на 43 копейки
Официальный курс евро на вторник, 14 мая, увеличился на 43,43 коп. и составил 73,5231 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 06:04
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Мария Литовко стала и.о. вице-губернатора Севастополя
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Дочери Сергея Доренко от первого брака заявили, что их отца могли отравить
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении
Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.
Обновлено вчера в 11:47