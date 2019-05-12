Футбол
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат вчера в 14:40
В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.
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Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.
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Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второй
«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы
Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Футбол
Маурисио Почеттино: «Ливерпуль» провел удивительный сезон
«Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии на одно очко.
Обновлено в 03:06
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Политика
Генпрокуратура Украины начала расследование преступлений Порошенко
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению проигравшего выборы президента Украины Порошенко на судей по делу о приватизации "ПриватБанка".
Обновлено в 03:02
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Технологии
Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры
Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Космос
Илон Маск показал 60 спутников «глобального интернета»
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
Обновлено в 02:00
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Власти ОАЭ прокомментировали инцидент с танкерами
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов
Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Похудевшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения
Полураздетая певица, позируя для кадра, подняла одну руку, открыв взору поклонников обнаженную грудь.
Обновлено в 02:03
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
Олег Кононов: «В свои выходные Адриано мог полететь хоть на Луну»
Обновлено вчера в 12:35