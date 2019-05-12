Футбол

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат вчера в 14:40

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Счёт был открыт на 39-й минуте. Автором гола стал Артуро Видаль.
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«Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе»

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«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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